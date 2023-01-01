Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастерская дьявола Мастерская дьявола
Киноафиша Фильмы Мастерская дьявола Мастерская дьявола, 2022: актеры и роли
Devil's Workshop Мастерская дьявола 2022 / США
4.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мастерская дьявола, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис фон Хоффманн Chris von Hoffmann
В ролях
Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Timothy Granaderos Эмиль Хирш Эмиль Хирш Emile Hirsch Майлз Долеак Miles Doleac Келли Линд Kelly Lind
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше