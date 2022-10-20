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Постер фильма Ночь пожирателей рекламы - 2022
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Ночь пожирателей рекламы - 2022

, 2022
короткометражный / 18+
Постер фильма Ночь пожирателей рекламы - 2022

О фильме

В 2022 году поклонников Ночи пожирателей рекламы ждёт очередной великолепный сюрприз! Жан Мари Бурсико не просто предоставит на суд зрителей новую подборку рекламных роликов со всего мира. В этом году проект «Ночь пожирателей рекламы» отмечает 40 лет (!) со дня первого показа, и в честь такого события Бурсико вместе со своими партнёрами сделал своеобразную «экскурсию» по шедеврам мировой рекламы, которые собирали самые бурные аплодисменты в истории проекта.Основой показа, конечно, будут ролики, снятые в последнее время, и это, конечно, безукоризненные работы, получающие награды самых престижных фестивалей.

Детали фильма

Продолжительность 5 часов 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 октября 2022
Дата выхода
20 октября 2022 Кыргызстан 18+

Рейтинг фильма

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Обновлено 19 сентября 2022

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