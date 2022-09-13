Взломай код, 2022

Почему наука, технология и инженерия рассматриваются как «мужественные»? Помимо доказательных цифр и результатов научных исследований (международных и национальных), этот фильм рассказывает и о реальных людях. Четыре героини с разными жизненными путями делятся своим опытом в этой «мужской сфере».

Цели проекта: поддержать уверенность девушек и женщин в их способности работать в STEM, оценить и сделать видимыми женские достижения в этих сферах и, наконец, дополнить представления об этих профессиях не самыми очевидными массовому сознанию примерами.