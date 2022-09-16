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Взломай код, 2022

2022 / Бельгия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 450 ₽
Билеты от 450 ₽
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О фильме

Почему наука, технология и инженерия рассматриваются как «мужественные»? Помимо доказательных цифр и результатов научных исследований (международных и национальных), этот фильм рассказывает и о реальных людях. Четыре героини с разными жизненными путями делятся своим опытом в этой «мужской сфере».

Цели проекта: поддержать уверенность девушек и женщин в их способности работать в STEM, оценить и сделать видимыми женские достижения в этих сферах и, наконец, дополнить представления об этих профессиях не самыми очевидными массовому сознанию примерами.

Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Сафья Кессас
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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«Взломай код» в кинотеатрах

пт 16 вт 27 ср 28
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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