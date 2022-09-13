Пионеры пластика, 2021

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Вдохновляющий документальный фильм, исследующий разрушительное воздействие пластикового загрязнения на здоровье и образ жизни человека, а также на дикую природу. Фильм рассказывает историю Пионеров пластика — сообщества выдающихся учёных, новаторов и дизайнеров, работающих над решением глобальной проблемы, которая в значительной степени игнорируется правительствами и политиками. Фильм увлекает зрителей в путешествие к глубоководным коралловым рифам, местам обитания гигантских акул и огромным колониям морских птиц, чтобы мы своими глазами увидели крайнюю опасность пластикового воздействия на каждый аспект существования живой природы. Фильм ставит вопрос ребром и побуждает к действию.