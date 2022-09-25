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Киноафиша Фильмы Пионеры пластика
Plastic Pioneers

Пионеры пластика, 2021

2021 / Великобритания
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О фильме

Вдохновляющий документальный фильм, исследующий разрушительное воздействие пластикового загрязнения на здоровье и образ жизни человека, а также на дикую природу. Фильм рассказывает историю Пионеров пластика — сообщества выдающихся учёных, новаторов и дизайнеров, работающих над решением глобальной проблемы, которая в значительной степени игнорируется правительствами и политиками. Фильм увлекает зрителей в путешествие к глубоководным коралловым рифам, местам обитания гигантских акул и огромным колониям морских птиц, чтобы мы своими глазами увидели крайнюю опасность пластикового воздействия на каждый аспект существования живой природы. Фильм ставит вопрос ребром и побуждает к действию.

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Майк Уэйфер
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
17:15 от 300 ₽
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«Пионеры пластика» в кинотеатрах

вс 25 пт 30
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