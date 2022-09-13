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Киноафиша Фильмы Пионеры пластика

Пионеры пластика

, 2021
Plastic Pioneers
Великобритания / документальный / 18+

О фильме

Вдохновляющий документальный фильм, исследующий разрушительное воздействие пластикового загрязнения на здоровье и образ жизни человека, а также на дикую природу. Фильм рассказывает историю Пионеров пластика — сообщества выдающихся учёных, новаторов и дизайнеров, работающих над решением глобальной проблемы, которая в значительной степени игнорируется правительствами и политиками. Фильм увлекает зрителей в путешествие к глубоководным коралловым рифам, местам обитания гигантских акул и огромным колониям морских птиц, чтобы мы своими глазами увидели крайнюю опасность пластикового воздействия на каждый аспект существования живой природы. Фильм ставит вопрос ребром и побуждает к действию.

Режиссер Майк Уэйфер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021

Рейтинг фильма

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Обновлено 13 сентября 2022

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