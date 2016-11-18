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Выгорание Выгорание
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Burning Out

Выгорание, 2016

2016 / Бельгия / Франция / Швейцария
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В течение двух лет бельгийский режиссер Жером ле Мэр наблюдал за сотрудниками хирургического отделения в одной из крупнейших больниц Парижа. Они постоянно испытывают сильный стресс, нехватку персонала и страдают от серьезного сокращения бюджета. Тем временем руководство устанавливает все более жесткие показатели эффективности и прибыльности. По всей Европе выгорание достигло масштабов эпидемии среди работников государственного и частного секторов. Неужели мы в конечном итоге сломаемся или сможем найти смысл и радость в работе?

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 ноября 2016
Режиссер
Жером Ле Мер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выгорание 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
19:05 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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«Выгорание» в кинотеатрах

сб 24 вс 25
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