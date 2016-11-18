Выгорание, 2016

В течение двух лет бельгийский режиссер Жером ле Мэр наблюдал за сотрудниками хирургического отделения в одной из крупнейших больниц Парижа. Они постоянно испытывают сильный стресс, нехватку персонала и страдают от серьезного сокращения бюджета. Тем временем руководство устанавливает все более жесткие показатели эффективности и прибыльности. По всей Европе выгорание достигло масштабов эпидемии среди работников государственного и частного секторов. Неужели мы в конечном итоге сломаемся или сможем найти смысл и радость в работе?
|3 мая 2017
|Бельгия
|18 ноября 2016
|Нидерланды