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Постер фильма Выгорание
6.9
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6.9

Выгорание

, 2016
Burning Out
Бельгия, Франция, Швейцария / документальный / 18+
Постер фильма Выгорание
6.9

О фильме

В течение двух лет бельгийский режиссер Жером ле Мэр наблюдал за сотрудниками хирургического отделения в одной из крупнейших больниц Парижа. Они постоянно испытывают сильный стресс, нехватку персонала и страдают от серьезного сокращения бюджета. Тем временем руководство устанавливает все более жесткие показатели эффективности и прибыльности. По всей Европе выгорание достигло масштабов эпидемии среди работников государственного и частного секторов. Неужели мы в конечном итоге сломаемся или сможем найти смысл и радость в работе?

Режиссер Жером Ле Мер
Сценарист Pascal Chabot, Жером Ле Мер
Композитор George Van Dam
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 ноября 2016
Дата выхода
3 мая 2017 Бельгия
18 ноября 2016 Нидерланды
Производство AT-Production, Zadig Productions, Louise Productions
Другие названия
Burning Out, Ausgebrannt - Kollaps im Krankenhaus, Dans le ventre de l'hôpital, Kiégett orvosok, Wypaleni

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 13 сентября 2022

Отзывы о фильме

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