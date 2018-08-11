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Первый опыт социального взаимодействия пятерых детей с ментальной инвалидностью, поступающих в школу. Им придётся научиться ладить с другими: почти невыполнимая задача, поскольку они, кажется, закрыты для внешнего мира. Но постепенно на наших глазах класс обретает форму, так как ученики вопреки всему тянутся друг к другу, к большому удивлению и восторгу своих родителей. Маленькая группа необычных детей отправляется навстречу приключениям, чтобы постараться открыть себя жизни и миру.