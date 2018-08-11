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Постер фильма В школе философов
7.1
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7.1

В школе философов

, 2018
À l'école des philosophes
Швейцария / документальный / 18+
Постер фильма В школе философов
7.1

О фильме

Первый опыт социального взаимодействия пятерых детей с ментальной инвалидностью, поступающих в школу. Им придётся научиться ладить с другими: почти невыполнимая задача, поскольку они, кажется, закрыты для внешнего мира. Но постепенно на наших глазах класс обретает форму, так как ученики вопреки всему тянутся друг к другу, к большому удивлению и восторгу своих родителей. Маленькая группа необычных детей отправляется навстречу приключениям, чтобы постараться открыть себя жизни и миру.

Режиссер Фернан Мельгар
Композитор Nicolas Rabaeus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 11 августа 2018
Производство Le Dzé, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
À l'école des philosophes, At the Philosophers' School

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 13 сентября 2022

Отзывы о фильме

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