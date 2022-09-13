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Постер фильма Программа фильмов-победителей Moscow Shorts. День 2
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Программа фильмов-победителей Moscow Shorts. День 2

, 2022
короткометражный / 18+
Постер фильма Программа фильмов-победителей Moscow Shorts. День 2

О фильме

На протяжении летнего марафона короткого метра Moscow Shorts ISFF (международный фестиваль короткого метра) зрители не останутся равнодушными. У них будет возможность узнать, на что пойдет доставщица пиццы, чтобы стать известным диджеем, посмотреть историю мальчика о лете, рассказанную при помощи буква алфавита, понаблюдать за тем, как экзорцистка будет изгонять демонов из головы старика, потерявшего память, понять, что общего между GPS-плаванием и микрохирургией и даже увидеть, как в недалеком будущем родители покупают ребенка в магазине. После показов состоится обсуждение с киноведом Ламарой Карчава и создателями российских картин.

Детали фильма

Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022

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Обновлено 13 сентября 2022

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