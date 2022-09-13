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Постер фильма Зир-Джинн
4.7
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4.7

Зир-Джинн

, 2022
Zir-i Cin
Турция / ужасы / 18+
Постер фильма Зир-Джинн
4.7

В ролях

Дефне Чобан
Оган Сеньолку
Мохамад Ахмад
Mehmet Aydogmus
Aleyna Sude Kahraman
Режиссер Эмре Пала
Композитор Murat Tugsuz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Сборы в мире $128 738
Другие названия
Zir-i Cin

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 13 сентября 2022

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