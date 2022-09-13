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Зир-Джинн
4.7
Зир-Джинн
, 2022
Zir-i Cin
Турция / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.7
В ролях
Дефне Чобан
Оган Сеньолку
Мохамад Ахмад
Mehmet Aydogmus
Aleyna Sude Kahraman
Режиссер
Эмре Пала
Композитор
Murat Tugsuz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Сборы в мире
$128 738
Другие названия
Zir-i Cin
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Рейтинг фильма
4.7
Оцените
12
голосов
4.4
IMDb
Обновлено 13 сентября 2022
Отзывы о фильме
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