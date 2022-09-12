Плейстоценовый парк, 2022

Без чьей-либо помощи и разрешения российский геофизик Сергей Зимов и его сын Никита собирают любых крупных мохнатых зверей, до которых только могут добраться, в самый отдалённый уголок Сибири, чего бы это ни стоило. Они называют свой проект Плейстоценовым парком. Цель — восстановить экосистему «мамонтовой степи» ледникового периода и избежать катастрофического обратного эффекта, ведущего к стремительному глобальному потеплению. Сергей знает наверняка: пятнадцать лет назад он опубликовал в журнале Science статью, показывающую, что замёрзшие арктические почвы содержат в два раза больше углерода, чем атмосфера Земли. Эти почвы сейчас начинают таять. В то время, как блеск и харизма Зимова завоевали ему друзей и сторонников, его чрезмерное эго, отсутствие дипломатии и капризный иконоборческий настрой делают его тяжёлым в работе. Никита, сын Сергея, — последний человек, способный справиться с особенностями своего отца и реализовать его идеи.