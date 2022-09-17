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Плейстоценовый парк
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Pleistocene Park

Плейстоценовый парк, 2022

2022 / США
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О фильме

Без чьей-либо помощи и разрешения российский геофизик Сергей Зимов и его сын Никита собирают любых крупных мохнатых зверей, до которых только могут добраться, в самый отдалённый уголок Сибири, чего бы это ни стоило. Они называют свой проект Плейстоценовым парком. Цель — восстановить экосистему «мамонтовой степи» ледникового периода и избежать катастрофического обратного эффекта, ведущего к стремительному глобальному потеплению. Сергей знает наверняка: пятнадцать лет назад он опубликовал в журнале Science статью, показывающую, что замёрзшие арктические почвы содержат в два раза больше углерода, чем атмосфера Земли. Эти почвы сейчас начинают таять. В то время, как блеск и харизма Зимова завоевали ему друзей и сторонников, его чрезмерное эго, отсутствие дипломатии и капризный иконоборческий настрой делают его тяжёлым в работе. Никита, сын Сергея, — последний человек, способный справиться с особенностями своего отца и реализовать его идеи.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Люк Гризволд-Тергис
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
13:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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«Плейстоценовый парк» в кинотеатрах

сб 17 пт 23 сб 24
Формат сеанса
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