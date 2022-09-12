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Постер фильма Плейстоценовый парк
7.9
Киноафиша Фильмы Плейстоценовый парк
7.9

Плейстоценовый парк

, 2022
Pleistocene Park
США / документальный / 18+
Постер фильма Плейстоценовый парк
7.9

О фильме

Без чьей-либо помощи и разрешения российский геофизик Сергей Зимов и его сын Никита собирают любых крупных мохнатых зверей, до которых только могут добраться, в самый отдалённый уголок Сибири, чего бы это ни стоило. Они называют свой проект Плейстоценовым парком. Цель — восстановить экосистему «мамонтовой степи» ледникового периода и избежать катастрофического обратного эффекта, ведущего к стремительному глобальному потеплению. Сергей знает наверняка: пятнадцать лет назад он опубликовал в журнале Science статью, показывающую, что замёрзшие арктические почвы содержат в два раза больше углерода, чем атмосфера Земли. Эти почвы сейчас начинают таять. В то время, как блеск и харизма Зимова завоевали ему друзей и сторонников, его чрезмерное эго, отсутствие дипломатии и капризный иконоборческий настрой делают его тяжёлым в работе. Никита, сын Сергея, — последний человек, способный справиться с особенностями своего отца и реализовать его идеи.

В ролях

Sergey Zimov
Geophysicist
Sergey Zimov
Geophysicist
Heather Alexander
Forest Ecologist
Heather Alexander
Forest Ecologist
Nikita Zimov
Self
Anastasia Zimova
Nikita's Wife
Anastasia Zimova
Nikita's Wife
Режиссер Люк Гризволд-Тергис
Композитор Dan Cantrell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Производство Mammoth Step Productions, Jed Riffe Films
Другие названия
Pleistocene Park, Buz Devri Parkı, Park Plejstoceński, Pleistotseeni park

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 12 сентября 2022

Отзывы о фильме

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