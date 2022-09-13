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Moscow Shorts-2022
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Moscow Shorts-2022, 2022

2022 / Турция / Россия / Иран / Индия / Казахстан / Армения / Испания
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 280 ₽
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О фильме

На протяжении летнего марафона короткого метра Moscow Shorts ISFF (международный фестиваль короткого метра) зрители не останутся равнодушными. У них будет возможность узнать, на что пойдет доставщица пиццы, чтобы стать известным диджеем, посмотреть историю мальчика о лете, рассказанную при помощи буква алфавита, понаблюдать за тем, как экзорцистка будет изгонять демонов из головы старика, потерявшего память, понять, что общего между GPS-плаванием и микрохирургией и даже увидеть, как в недалеком будущем родители покупают ребенка в магазине. После показов состоится обсуждение с киноведом Ламарой Карчава и создателями российских картин.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Квашнин
Дмитрий Квашнин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Moscow Shorts-2022 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Космос
19:30 от 280 ₽
Полное расписание и билеты
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«Moscow Shorts-2022» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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