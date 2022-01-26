Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Чансу, бывший член сборной Южной Кореи по конному спорту, был вынужден рано отказаться от мечты. Он работает в карьере в маленьком городке Манива на западе Японии, где живет с Минами и ее маленькой дочерью. Ямабуки, девочка-подросток, начинает молчаливые протесты, которые перерастают в коллективные, к огорчению своего отца-полицейского. Оказывается, что под кажущимся спокойствием городка скрываются разочарование и одиночество, которые, обретя голос, начинают объединять людей.
|3 мая 2023
|Франция
|5 ноября 2022
|Япония