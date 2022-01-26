Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ямабуки
6.4
Киноафиша Фильмы Ямабуки
6.4

Ямабуки

, 2022
Yamabuki
Япония / драма / 18+
Постер фильма Ямабуки
6.4

О фильме

Чансу, бывший член сборной Южной Кореи по конному спорту, был вынужден рано отказаться от мечты. Он работает в карьере в маленьком городке Манива на западе Японии, где живет с Минами и ее маленькой дочерью. Ямабуки, девочка-подросток, начинает молчаливые протесты, которые перерастают в коллективные, к огорчению своего отца-полицейского. Оказывается, что под кажущимся спокойствием городка скрываются разочарование и одиночество, которые, обретя голос, начинают объединять людей.

В ролях

Кирара Инори
Yamabuki
Хисао Куродзуми
Мунэтака Аоки
Мунэтака Аоки
Yoonsoo Kang
Chang-su
Ёта Кавасэ
Detective Hayakawa
Юя Мацура
Масаки Миура
Maki Nishimura
Маки Нисияма
Eri Okura
Режиссер Дзюитиро Ямасаки
Сценарист Дзюитиро Ямасаки
Композитор Olivier Deparis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 26 января 2022
Дата выхода
3 мая 2023 Франция
5 ноября 2022 Япония
Производство Filmunion Maniwa, Survivance
Другие названия
Yamabuki, 山吹

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 8 сентября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше