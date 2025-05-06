Обещание, 2022

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По загородному шоссе мчится черный катафалк. Неожиданно его подрезает фургон, из которого выбегают вооруженные люди и под прицелами автоматов забирают у сопровождающих дорогой гроб. Так начинается фильм, в котором рассказывается история Макса, бандита средней руки из небольшого провинциального городка. Чей гроб пришлось похитить Максу и его друзьям, что в нём, а главное, как это похищение связано с обыкновенной проституткой из местного борделя, в которую влюбляется главный герой? Ответы на эти вопросы в сюжете криминальной драмы «Обещание».