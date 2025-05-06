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Постер фильма Обещание
6.3
Киноафиша Фильмы Обещание
6.3

Обещание

, 2022
Obeshchanie
Россия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Обещание
6.3

О фильме

По загородному шоссе мчится черный катафалк. Неожиданно его подрезает фургон, из которого выбегают вооруженные люди и под прицелами автоматов забирают у сопровождающих дорогой гроб. Так начинается фильм, в котором рассказывается история Макса, бандита средней руки из небольшого провинциального городка. Чей гроб пришлось похитить Максу и его друзьям, что в нём, а главное, как это похищение связано с обыкновенной проституткой из местного борделя, в которую влюбляется главный герой? Ответы на эти вопросы в сюжете криминальной драмы «Обещание».

В ролях

Андрей Чадов
Андрей Чадов
Andrey
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Mama Roza
Кристина Беккер
Olga
Yuliya Borzina
Aleksandr Dolganev
Dmitriy Ivanenko
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Deputat
Геннадий Казачков
Dmitriy Khusnetdinov
Maksim Makushkin
Режиссер Араик Давоян, Red Ray
Сценарист Red Ray
Композитор Anton Nikiforov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022

Где посмотреть фильм

ИВИ
Другие названия
Obeshchanie, Обещание

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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