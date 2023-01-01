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Хозяин и работник
Хозяин и работник, 2021: актеры и роли
El empleado y el patrón
Хозяин и работник
2021 / Уругвай / Аргентина / Бразилия / Франция
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Хозяин и работник, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Маноло Ньето
Manolo Nieto
В ролях
Науэль Перес Бискаярт
Nahuel Pérez Biscayart
Кристиан Борхес
Cristian Borges
Жан Пьер Ноер
Jean Pierre Noher
Хустина Бустос
Justina Bustos
Карлос Лакуэста
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