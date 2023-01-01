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Хозяин и работник Хозяин и работник
Киноафиша Фильмы Хозяин и работник Хозяин и работник, 2021: актеры и роли
El empleado y el patrón Хозяин и работник 2021 / Уругвай / Аргентина / Бразилия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Хозяин и работник, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маноло Ньето Manolo Nieto
В ролях
Науэль Перес Бискаярт Науэль Перес Бискаярт Nahuel Pérez Biscayart Кристиан Борхес Cristian Borges Жан Пьер Ноер Жан Пьер Ноер Jean Pierre Noher Хустина Бустос Justina Bustos Карлос Лакуэста Carlos Lacuesta
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