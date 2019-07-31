Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Привет, любовь, прощай
7.3
Киноафиша Фильмы Привет, любовь, прощай
7.3

Привет, любовь, прощай

, 2019
Hello, Love, Goodbye
Филиппины / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Привет, любовь, прощай
7.3

О фильме

Джой работает в Гонконге помощницей по хозяйству. У неё есть две мечты: работать по специальности медсестрой и воссоединить семью, но для осуществления обеих целей Джой необходимо переехать в Канаду. За два месяца до отъезда она встречает бармена Итана. Всю свою жизнь Итан, гуляка и плейбой, избегал каких-либо обязанностей, но теперь он хочет посвятить жизнь карьере и семье, которая также проживает в Гонконге. Через несколько лет он официально получит здесь гражданство. Джой мечтает об отъезде, а Итану путь в Америку заказан — у них есть только два месяца.

В ролях

Кэтрин Бернардо
Joy
Альден Ричардс
Ethan
Джеймисон Блейк
Edward
Лито Пиментель
Mario
Джеффри Там
Carlo
Мэймэй Энтрата
Mary Dale
Maricel Laxa
Lita
Какай Баутиста
Sally
Joross Gamboa
Jhim
Ловели Абелла
Gina
Режиссер Кэти Гарсиа-Молина
Сценарист Carmi Raymundo, Кэти Гарсиа-Молина, Rona Co
Композитор Jessie Lasaten
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 сентября 2019
Премьера в мире 31 июля 2019
Дата выхода
8 августа 2019 Австралия M
8 августа 2019 Бахрейн
8 августа 2019 Бруней
27 сентября 2019 Вьетнам
4 августа 2019 Дания
9 августа 2019 Канада
8 августа 2019 Катар
8 августа 2019 Кувейт
8 августа 2019 Новая Зеландия
4 августа 2019 Норвегия
8 августа 2019 ОАЭ
8 августа 2019 Оман
1 августа 2019 Папуа - Новая Гвинея
9 августа 2019 США
8 августа 2019 Сингапур
31 июля 2019 Филиппины R-13
Сборы в мире $1 089 515
Производство Star Cinema
Другие названия
Hello, Love, Goodbye, مرحبا، الحب، وداعا, Halo, Cinta, Selamat Tinggal, 你好，愛，再見, Bonjour, Amour, Au Revoir, Ciao, Amore, Arrivederci, Dia duit, Grá, Slán, Hallo, Liebling, Auf Wiedersehen, Hei, Kjærlighet, Farvel, Hei, Rakkaus, Hyvästit, Hello, Love Goodbye, Hola, Amor, Adios, Kon'nichiwa, -Ai, Sayonara, Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt, Γεια σας, αγάπη, αντίο, שלום, אהבה, להתראות, สวัสดี, รัก, ลาก่อน, ဟယ်လို, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, သွားတော့မယ်, ជំរាបសួរ, ស្នេហា, លាហើយ, こんにちは、愛、さようなら, 你好・愛・再見, 你好，爱，再见

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 6 сентября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше