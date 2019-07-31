Привет, любовь, прощай, 2019

Джой работает в Гонконге помощницей по хозяйству. У неё есть две мечты: работать по специальности медсестрой и воссоединить семью, но для осуществления обеих целей Джой необходимо переехать в Канаду. За два месяца до отъезда она встречает бармена Итана. Всю свою жизнь Итан, гуляка и плейбой, избегал каких-либо обязанностей, но теперь он хочет посвятить жизнь карьере и семье, которая также проживает в Гонконге. Через несколько лет он официально получит здесь гражданство. Джой мечтает об отъезде, а Итану путь в Америку заказан — у них есть только два месяца.