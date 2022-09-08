Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Князь Марух. Дорога мужества
Отзывы о фильме «Князь Марух. Дорога мужества»
Князь Марух. Дорога мужества
2022 / Россия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Князь Марух. Дорога мужества»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
anji28051979
8 сентября 2022, 23:03
Фильм просто превзошел мои ожидания! Уверена, что было потрачено много сил и вложено много труда.Режиссер максимально близко к реальности отобразил жизнь и быт черкесов, Кодекс чести того времени, достоинство и мужество представителей этого народа-моих предков. К сожалению не без трагизма, с глубоким вековым смыслом- борьба добра и зла. Актерская игра была безупречная:актеры как-будто с детства учились сидеть в седле, умели владеть мечом. Такие прекрасные сцены с живописной природой и бесподобным музыкальным сопровождением. Музыка-десять звезд отдельно- просто брала за душу. Весь фильм на одном дыхании. Можно с гордостью его и на Канском кинофестивале представить. Спасибо огромное режиссеру, актерам и всем кто трудился над этим фильмом!Именно на таких фильмах нужно воспитывать детей, передавая культуру и историю!После премьеры поблагодарили актеров и режиссёра за прекрасный фильм и сфотографировались с главными героями.Огромное спасибо!
8 сентября 2022, 23:03
1
0
Ответить
Юлия Малахова
20 сентября 2022, 19:35
Хочу выразить огромную благодарность режиссеру фильма за такую прекрасную задумку и за воплощение ее в жизнь., за подбор актеров, музыкального фона, пейзажей. 5 лет я ждала с нетерпением появления этого фильма. Спасибо большое и актерам, которые сумели передать атмосферу того времени, передать колоритные образы, смогли достойно носить черкеску и сае,наши национальные костюмы, которые безусловно им прекрасно подошли. Как посмотрела этот фильм, так и хожу под впечатлением и оно не тускнеет.
20 сентября 2022, 19:35
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
4 комментария
Король неба
63 комментария
Волшебник Изумрудного города
1 комментарий
Клон
1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде
Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей
Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ
«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца
Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста
Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)
Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы
«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву
Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail