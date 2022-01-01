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Князь Марух. Дорога мужества
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Князь Марух. Дорога мужества, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Черкесский князь по праву крови, египетский мамлюк по долгу службы и Человек по голосу совести… После многолетнего отсутствия он - князь Марух, возвращается на родину, которую помнит совсем другой. Ставший человеком двух миров, он пытается отгородиться от реалий нынешней Черкесии, но те властно вторгаются в его жизнь. И теперь он вновь седлает коня, чтобы собственными глазами увидеть истоки грядущей трагедии своего народа. Череда случайных событий вовлекает его в тайны большой политики и мелких интриг.Ему предстоит пройти трудный путь, чтобы завоевать признание и уважение на родной земле.Сможет ли князь Марух разобраться в этих хитросплетениях и пройти дорогой мужества и чести?

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Постер фильма Князь Марух. Дорога мужества 1 постер
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