Князь Марух. Дорога мужества, 2022

Черкесский князь по праву крови, египетский мамлюк по долгу службы и Человек по голосу совести… После многолетнего отсутствия он - князь Марух, возвращается на родину, которую помнит совсем другой. Ставший человеком двух миров, он пытается отгородиться от реалий нынешней Черкесии, но те властно вторгаются в его жизнь. И теперь он вновь седлает коня, чтобы собственными глазами увидеть истоки грядущей трагедии своего народа. Череда случайных событий вовлекает его в тайны большой политики и мелких интриг.Ему предстоит пройти трудный путь, чтобы завоевать признание и уважение на родной земле.Сможет ли князь Марух разобраться в этих хитросплетениях и пройти дорогой мужества и чести?