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Повелитель муравьёв Повелитель муравьёв
Киноафиша Фильмы Повелитель муравьёв Повелитель муравьёв, 2022: актеры и роли
Il signore delle formiche Повелитель муравьёв 2022 / Италия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Повелитель муравьёв, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джанни Амелио Gianni Amelio
В ролях
Луиджи Ло Кашио Луиджи Ло Кашио Luigi Lo Cascio Элио Джермано Элио Джермано Elio Germano Анна Катерина Антоначчи Anna Caterina Antonacci Валерио Бинаско Valerio Binasco Эмма Бонино Emma Bonino
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