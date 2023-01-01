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Повелитель муравьёв
Повелитель муравьёв, 2022: актеры и роли
Il signore delle formiche
Повелитель муравьёв
2022 / Италия
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Повелитель муравьёв, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джанни Амелио
Gianni Amelio
В ролях
Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
Элио Джермано
Elio Germano
Анна Катерина Антоначчи
Anna Caterina Antonacci
Валерио Бинаско
Valerio Binasco
Эмма Бонино
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