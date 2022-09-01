Пара, 2022

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о выходе в прокат О фильме Рассказ о непростых отношениях Льва Толстого и его жены Софьи Толстой. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 3 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 1 сентября 2022 Режиссер Фредерик Вайсман В ролях Натали Бутфо Все актеры и съемочная группа

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