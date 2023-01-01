Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Амайа. Дитя вампира Амайа. Дитя вампира
Киноафиша Фильмы Амайа. Дитя вампира Амайа. Дитя вампира, 2020: актеры и роли
Ilargi Guztiak Амайа. Дитя вампира 2020 / Испания / Франция
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Амайа. Дитя вампира, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Легаррета Игорь Легаррета Igor Legarreta
В ролях
Мириам дель Прадо Мириам дель Прадо Miriam del Prado Елена Урис Elena Uriz Юсти Ларриньяга Justi Larrinaga Майте Саэс де Викунья Maite Sáez de Vicuña Ане Бьян Ane Biain
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше