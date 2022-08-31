Мария. Ангел океана, 2022

Группа рыбаков отправляется на промысел далеко в море. Неожиданно они обнаруживают на своем судне молодого человека по имени Малан, который тайком пробрался туда, чтобы нелегально попасть в Австралию. Однажды утром рыбаки замечают в море нечто загадочное и подбирают его, полагая, что это может быть ниспосланная Богом удача. К их удивлению это оказывается надувная секс-кукла. Парни обескуражены, но с появлением на судне такой игрушки теряют контроль над собой. Отношения между ними, до этого вполне мирные, постепенно начинают портиться.