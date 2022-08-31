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Мария. Ангел океана
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Maariya. The Ocean Angel

Мария. Ангел океана, 2022

2022 / Шри-Ланка
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О фильме

Группа рыбаков отправляется на промысел далеко в море. Неожиданно они обнаруживают на своем судне молодого человека по имени Малан, который тайком пробрался туда, чтобы нелегально попасть в Австралию. Однажды утром рыбаки замечают в море нечто загадочное и подбирают его, полагая, что это может быть ниспосланная Богом удача. К их удивлению это оказывается надувная секс-кукла. Парни обескуражены, но с появлением на судне такой игрушки теряют контроль над собой. Отношения между ними, до этого вполне мирные, постепенно начинают портиться.

Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Возраст 18+
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
17:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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«Мария. Ангел океана» в кинотеатрах

ср 31
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
17:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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