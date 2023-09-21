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Я богиня Я богиня
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Я богиня 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Я богиня»

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Влад Попов 21 сентября 2023, 16:30
Оценка
Наше кино так и не могут снимать
21 сентября 2023, 16:30 Ответить
Киноафиша.инфо 21 сентября 2023, 16:55
в ответ на сообщение Влад Попов от 21 сентября 2023, 16:30
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
21 сентября 2023, 16:55 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 22 сентября 2023, 00:03
Не пойду, совесть не позволяет!!! Бортич на большом экране!!! Позор!! Бортич опубликовала в социальных сетях заплаканные глаза, переживая за украинцев. А за детей Донбасса лицедейка не переживала??? Руководство кинотеатров (театров), прокатчиков, продюсеров, всех- кто выдвигает этих предателей и дает зарабатывать по статье!!!
22 сентября 2023, 00:03 Ответить
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