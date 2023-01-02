Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мажор в Сочи
Отзывы о фильме «Мажор в Сочи»
Мажор в Сочи
2022 / Россия
Трейлер
6.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Мажор в Сочи»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
vadim.natar.25
2 января 2023, 22:44
Оценка
Отличный фильм , не хватает старого состава актёров !( Именно Жеки , Вики , Игнатьева , Пряникова , Данилы ! В целом РЕКОМЕНДУЮ !!! Лучше первого фильма , но и первый фильм тоже хорош ! Хотелось бы продолжение первого фильма где живы старые актёры ! Расстроялся что создатели сериала забыли добавить Любу ! Ведь она выжила и поженилась с Игорем !!! Как то странно что её не добавили
2 января 2023, 22:44
0
0
Ответить
Maryka
6 января 2023, 00:03
Оценка
Вообще не поняла, что к чему. Причём тут мажор и главные герои фильма. История вообще не связана с предыдущим фильмом, и тем более сериалом. По сути не получилось никакого продолжения, а вышла отдельная история, и то не особо впечатлительная, куда просто втянули главного героя успешного сериала, в надежде на то, что герой спасёт картину. Но сюжет получился настолько не динамичный и не захватывающий, что даже красавчик Прилучный в этом не помог
6 января 2023, 00:03
0
0
Ответить
natarov.vadim39
10 января 2023, 21:54
Оценка
Рекомендую посмотреть ! Фильм интересный , не хватает старого состава актёров !(
10 января 2023, 21:54
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Восставшая из ада
4 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
23 комментария
Никто
22 комментария
Больше, чем люди
2 комментария
Треугольник печали
14 комментариев
(Не)идеальные роботы
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Отзывы
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Андрей Кончаловский обещал любить ее всю жизнь: ахнете, увидев эту красавицу из Франции
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail