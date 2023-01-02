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Мажор в Сочи Мажор в Сочи
Киноафиша Фильмы Мажор в Сочи Отзывы о фильме «Мажор в Сочи»
Мажор в Сочи 2022 / Россия
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Мажор в Сочи»

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vadim.natar.25 2 января 2023, 22:44
Оценка
Отличный фильм , не хватает старого состава актёров !( Именно Жеки , Вики , Игнатьева , Пряникова , Данилы ! В целом РЕКОМЕНДУЮ !!! Лучше первого фильма , но и первый фильм тоже хорош ! Хотелось бы продолжение первого фильма где живы старые актёры ! Расстроялся что создатели сериала забыли добавить Любу ! Ведь она выжила и поженилась с Игорем !!! Как то странно что её не добавили
2 января 2023, 22:44 Ответить
Maryka 6 января 2023, 00:03
Оценка
Вообще не поняла, что к чему. Причём тут мажор и главные герои фильма. История вообще не связана с предыдущим фильмом, и тем более сериалом. По сути не получилось никакого продолжения, а вышла отдельная история, и то не особо впечатлительная, куда просто втянули главного героя успешного сериала, в надежде на то, что герой спасёт картину. Но сюжет получился настолько не динамичный и не захватывающий, что даже красавчик Прилучный в этом не помог
6 января 2023, 00:03 Ответить
natarov.vadim39 10 января 2023, 21:54
Оценка
Рекомендую посмотреть ! Фильм интересный , не хватает старого состава актёров !(
10 января 2023, 21:54 Ответить
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