Алла (Евгения Дмитриева) всю жизнь посвятила своим детям и мужьям (что занимательно – бывшим). Сами же ее родные особым альтруизмом не грешат. Сын Ваня (Андрей Мартынов) бессовестно манипулирует разведенными родителями и требует от них хорошую квартиру, поскольку съемные разрушать в пьяных загулах ему надоело. Дочь Наташа (Анна Старшенбаум) залетела от какого-то кретина и тоже настойчиво требует участия в своей жизни. Мужья ничем не лучше: оба – и неуверенный в себе невротик Сергей…
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