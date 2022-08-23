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Екатерина II: Закат Великой
Киноафиша Фильмы Екатерина II: Закат Великой

Екатерина II: Закат Великой, 2022

2022 / Россия
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О фильме

1796 год. Екатерина правит Россией уже 34-ый год и, предчувствуя свою скорую смерть, понимает, что в государстве назревает серьёзная проблема. Сын Павел, который должен наследовать престол, не любит свою мать, считая её виновной в смерти своего отца и намеревается, взойдя на трон, уничтожить всё, созданное ею. Екатерине Алексеевне предстоит принять сложное решение о престолонаследии — объявить наследником любимого внука Александра Павловича и тем самым разрушить жизнь Павла, или же допустить пагубное правление сына.

Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Арчаков
В ролях
Ольга Лебедева
Сергей Великоредчанин
Вадим Гайдуковский
Александр Пойлов
Юрий Климов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Екатерина II: Закат Великой 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
20:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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«Екатерина II: Закат Великой» в кинотеатрах

вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28
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Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост
2D
20:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
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2022, США, фантастика, боевик, криминал
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