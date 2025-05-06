Екатерина II: Закат Великой, 2022

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1796 год. Екатерина правит Россией уже 34-ый год и, предчувствуя свою скорую смерть, понимает, что в государстве назревает серьёзная проблема. Сын Павел, который должен наследовать престол, не любит свою мать, считая её виновной в смерти своего отца и намеревается, взойдя на трон, уничтожить всё, созданное ею. Екатерине Алексеевне предстоит принять сложное решение о престолонаследии — объявить наследником любимого внука Александра Павловича и тем самым разрушить жизнь Павла, или же допустить пагубное правление сына.