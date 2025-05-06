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Постер фильма Екатерина II: Закат Великой
Киноафиша Фильмы Екатерина II: Закат Великой

Екатерина II: Закат Великой

, 2022
Ekaterina II: Zakat Velikoy
Россия / драма, исторический, короткометражный / 18+
Постер фильма Екатерина II: Закат Великой

О фильме

1796 год. Екатерина правит Россией уже 34-ый год и, предчувствуя свою скорую смерть, понимает, что в государстве назревает серьёзная проблема. Сын Павел, который должен наследовать престол, не любит свою мать, считая её виновной в смерти своего отца и намеревается, взойдя на трон, уничтожить всё, созданное ею. Екатерине Алексеевне предстоит принять сложное решение о престолонаследии — объявить наследником любимого внука Александра Павловича и тем самым разрушить жизнь Павла, или же допустить пагубное правление сына.

В ролях

Ольга Лебедева
Ekaterina ll
Сергей Великоредчанин
Potemkin
Вадим Гайдуковский
Pavel I
Александр Пойлов
Александр Пойлов
Aleksandr I
Юрий Климов
Avel
Дмитрий Калихов
Дмитрий Калихов
Pavel v yunosti
Alina Korotenko
Freylina
Денис Котов
Lakey
Николай Лещуков
graf Bezborodko
Режиссер Андрей Арчаков
Сценарист Андрей Арчаков
Композитор Alex Gosh, Boris Kukoba, Maksim Voitov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2022
Бюджет 1 000 000 RUR
Другие названия
Ekaterina II: Zakat Velikoy, Catherine II. The fall of the Great, Екатерина II: Закат Великой

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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