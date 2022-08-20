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Постер фильма Живой
5.2
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5.2

Живой

, 2022
Alive
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Живой
5.2

О фильме

Война окружает Дмитрия Поштаренко повсюду. В пять лет он нашёл своего первого солдата во дворе дома. С тех пор Дмитрий постоянно участвует в поисках бойцов, погибших во время Второй мировой войны. Определяет личность погибших, разыскивает их родственников, передает сохранившиеся вещи, воскрешая память о них. Несколько лет назад Дмитрий начать воссоздавать образы без вести пропавших солдат в виде застывших во время боя скульптур. Теперь его окружают сотни новорожденных людей, в глазах которых немой вопрос: «Ради чего они умерли и зачем вернулись в этот искалеченный мир?»

Режиссер Константин Селин
Сценарист Константин Селин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 августа 2022
Производство Фонд Александра Сокурова, Example of Intonation
Другие названия
Alive, Живой, Zhivoy

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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