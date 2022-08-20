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Живой, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Война окружает Дмитрия Поштаренко повсюду. В пять лет он нашёл своего первого солдата во дворе дома. С тех пор Дмитрий постоянно участвует в поисках бойцов, погибших во время Второй мировой войны. Определяет личность погибших, разыскивает их родственников, передает сохранившиеся вещи, воскрешая память о них. Несколько лет назад Дмитрий начать воссоздавать образы без вести пропавших солдат в виде застывших во время боя скульптур. Теперь его окружают сотни новорожденных людей, в глазах которых немой вопрос: «Ради чего они умерли и зачем вернулись в этот искалеченный мир?»

Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Константин Селин
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«Живой» в кинотеатрах

сб 20
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Каро 11 Октябрь Смоленская
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18:00 от 400 ₽
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