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Дневник мигранта
Отзывы о фильме «Дневник мигранта»
Дневник мигранта
2022 / Россия
мало голосов
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Кира Поко
23 августа 2022, 12:34
это было нереально…..ошеломительно , восхитительности нет предела
(фильм будто снимали маленькие дети , переходы из одного кадра в другой , бессмысленные сцены , непрофессионально, своих 680 рублей этот фильм не стоит , может книга написана лучше, но фильм сам кринж 😬 )
23 августа 2022, 12:34
0
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Кира Поко
23 августа 2022, 12:35
обложка реально круто выглядит, из-за неё пошли на фильм, а сам он разочаровал
23 августа 2022, 12:35
0
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Кира Поко
23 августа 2022, 12:41
треш🫰🏿
23 августа 2022, 12:41
0
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Aizada Zhumabekova
9 декабря 2022, 16:26
Оценка
Скажу честно, это туфта какая то. Абсолютно не советую. Ушла даже не посмотрев половину.
9 декабря 2022, 16:26
0
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Aizada Zhumabekova
9 декабря 2022, 16:27
Оценка
Позор тому, кто вообще додумался так снимать. Отвратительно!
9 декабря 2022, 16:27
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(фильм будто снимали маленькие дети , переходы из одного кадра в другой , бессмысленные сцены , непрофессионально, своих 680 рублей этот фильм не стоит , может книга написана лучше, но фильм сам кринж 😬 )
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