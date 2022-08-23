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Дневник мигранта
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Дневник мигранта 2022 / Россия
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Отзывы о фильме «Дневник мигранта»

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Кира Поко 23 августа 2022, 12:34
это было нереально…..ошеломительно , восхитительности нет предела
(фильм будто снимали маленькие дети , переходы из одного кадра в другой , бессмысленные сцены , непрофессионально, своих 680 рублей этот фильм не стоит , может книга написана лучше, но фильм сам кринж 😬 )
23 августа 2022, 12:34 Ответить
Кира Поко 23 августа 2022, 12:35
обложка реально круто выглядит, из-за неё пошли на фильм, а сам он разочаровал
23 августа 2022, 12:35 Ответить
Кира Поко 23 августа 2022, 12:41
треш🫰🏿
23 августа 2022, 12:41 Ответить
Aizada Zhumabekova 9 декабря 2022, 16:26
Оценка
Скажу честно, это туфта какая то. Абсолютно не советую. Ушла даже не посмотрев половину.
9 декабря 2022, 16:26 Ответить
Aizada Zhumabekova 9 декабря 2022, 16:27
Оценка
Позор тому, кто вообще додумался так снимать. Отвратительно!
9 декабря 2022, 16:27 Ответить
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