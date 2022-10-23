Наша рецензия

В чём главная проблема исторических фильмов? Вы думаете, что в неправильно пришитых пуговицах и просвечивающих под античными тогами трусах? Мне проблема видится иной: часто исторические фильмы посвящены тем главам истории, которые знают лишь жители отдельных стран, регионов, ну и студенты истфаков. И если бы я была не у компьютера сейчас, а в кинотеатре, я бы обязательно спросила у всех пришедших на фильм «Средневековье», сколько из присутствующих хотя бы слышали имя Яна Жижки. Ну а…