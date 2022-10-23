Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Средневековье Средневековье
Киноафиша Фильмы Средневековье Отзывы о фильме «Средневековье»
Medieval Средневековье 2022 / Чехия
7.0 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Средневековье»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В чём главная проблема исторических фильмов? Вы думаете, что в неправильно пришитых пуговицах и просвечивающих под античными тогами трусах? Мне проблема видится иной: часто исторические фильмы посвящены тем главам истории, которые знают лишь жители отдельных стран, регионов, ну и студенты истфаков. И если бы я была не у компьютера сейчас, а в кинотеатре, я бы обязательно спросила у всех пришедших на фильм «Средневековье», сколько из присутствующих хотя бы слышали имя Яна Жижки. Ну а…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Rye Rihehxux 23 октября 2022, 07:37
Оценка
Очень нудный скучный фильм .
23 октября 2022, 07:37 Ответить
Comon 25 октября 2022, 02:39
Оценка
Буквально недельки три назад - был самый дорогой китайский фильм в истории. Теперь - самый дорогой чешский фильм в истории, и этим все сказано, черт побери!
25 октября 2022, 02:39 Ответить
6452653 25 октября 2022, 16:40
Оценка
Если коротко: ни уму ни сердцу. История выглядит фейковой, поведение главных героев слабо мотивировано, соответственно даже близко эффекта сопереживания не возникает. На месте чехов , я бы категорически запретил ассоциировать главного персонажа с их национальным героем (фильм в историческом плане является полной его профанацией)
25 октября 2022, 16:40 Ответить
Comon 26 октября 2022, 20:34
Оценка
Дык этож 14 век, мотивация и методы тогда были немножко другие, думаю аутентично всё как раз
26 октября 2022, 20:34 Ответить
Алиса Терентьева 10 ноября 2022, 11:18
Оценка
Хуже просто некуда, сюжет бедный, в фильме только драки и мясо ( отрубленные руки, кровь, кости, выбитые зубы). Смысловой нагрузки тоже 0. Драматизма больше, чем у школьниц. Актриса, игравшая главную героиню, умеет воспроизводить две эмоции: покер фэйс и тупейший шок. В каких-то моментах абсурдно до смеха. Потраченного времени жаль
10 ноября 2022, 11:18 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хроники панголинов
Хроники панголинов 6 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 8 комментариев
Офицеры
Офицеры 1 комментарий
Последний самурай
Последний самурай 1 комментарий
Зорро
Зорро 1 комментарий
Мне бы в небо
Мне бы в небо 1 комментарий
Люди в черном
Люди в черном 1 комментарий
Лицо со шрамом
Лицо со шрамом 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал
Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)
Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше