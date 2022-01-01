Суперкубок УЕФА: Реал Мадрид – Айнтрахт, 2022

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о выходе в прокат О фильме «Матч ТВ» и «Формула Кино Синема Парк» представляют – матч за первый официальный европейский трофей нового сезона! 10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт». Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому сезону в европейском сезоне. Смотрите битву лучших футбольных команд Европы и погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждаясь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране! Развернуть Год выпуска 2022 Возраст 0+ 1 постер

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