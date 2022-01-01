Календарь ужасов, 2022

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Скоро в прокате "Форсаж. Китайский дрифт"
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Korku Takvimi
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2022 / Турция
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Юнус Шевик
В ролях
Невин Эфе
Мелиса Седа
Зафер Кора
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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