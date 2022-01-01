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Korku Takvimi

Календарь ужасов, 2022

2022 / Турция
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Юнус Шевик
В ролях
Невин Эфе
Мелиса Седа
Зафер Кора
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Календарь ужасов 1 постер
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