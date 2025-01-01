Где-то Машу любят, а где-то запрещают: вот каких странах не показывают «Машу и Медведя»

93% «свежести» на RT и культовый статус: «Вождь войны» уже называют лучшим шоу Apple TV+, но когда финал? Полное расписание тут

Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи

Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости

«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется

Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий