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Постер фильма DOKer Shorts #4
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DOKer Shorts #4

, 2022
DOKer Shorts #4
Иран, Италия, Россия / документальный, короткометражный / 18+
Постер фильма DOKer Shorts #4

О фильме

Три документальные картины о наблюдениях за жизнью и единении с природой. Иранская сказка о непростой судьбе бесстрашного паренька, которого поддерживают силы природы и несгибаемый характер. Итальянская притча о пастухе, который давно превратился в горного духа. И необычное российское философско-ностальгическое эссе. Зарубежные картины из этой подборки уже успели побывать на престижных кинофестивалях мира в Амстердаме, Загребе, Салониках, Йиглаве, Сеуле и многих других. У отечественного фильма «Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека», напротив, на «Докере» состоится самая первая, а потому особенно волнительная премьера. После показа — встреча с авторами.

Режиссер Махди Заманпур Киасари, Андреа Грасселли, Тимофей Зубров-Андреев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран / Италия / Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 3 августа 2022

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