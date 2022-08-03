DOKer Shorts #4, 2022

Три документальные картины о наблюдениях за жизнью и единении с природой. Иранская сказка о непростой судьбе бесстрашного паренька, которого поддерживают силы природы и несгибаемый характер. Итальянская притча о пастухе, который давно превратился в горного духа. И необычное российское философско-ностальгическое эссе. Зарубежные картины из этой подборки уже успели побывать на престижных кинофестивалях мира в Амстердаме, Загребе, Салониках, Йиглаве, Сеуле и многих других. У отечественного фильма «Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека», напротив, на «Докере» состоится самая первая, а потому особенно волнительная премьера. После показа — встреча с авторами.