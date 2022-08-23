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DOKer Shorts #4 DOKer Shorts #4
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DOKer Shorts #4

DOKer Shorts #4, 2022

2022 / Иран / Италия / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Расписание
Расписание
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О фильме

Три документальные картины о наблюдениях за жизнью и единении с природой. Иранская сказка о непростой судьбе бесстрашного паренька, которого поддерживают силы природы и несгибаемый характер. Итальянская притча о пастухе, который давно превратился в горного духа. И необычное российское философско-ностальгическое эссе. Зарубежные картины из этой подборки уже успели побывать на престижных кинофестивалях мира в Амстердаме, Загребе, Салониках, Йиглаве, Сеуле и многих других. У отечественного фильма «Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека», напротив, на «Докере» состоится самая первая, а потому особенно волнительная премьера. После показа — встреча с авторами.

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Махди Заманпур Киасари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма DOKer Shorts #4 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00
Полное расписание и билеты
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«DOKer Shorts #4» в кинотеатрах

вт 23
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