Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Далекие близкие
Фильмы похожие на Далекие близкие
Далекие близкие
2022 / Россия
Смотреть трейлер
8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите онлайн
Смотрите онлайн
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Далекие близкие
Вся информация о фильме
Комета Галлея
комедия, мелодрама
2020, Россия
5.0
Запретная зона
триллер
2020, Россия
5.0
Виктория
комедия, спорт, семейный
2020, Россия
6.0
Лови момент
комедия, мелодрама
2019, Россия
4.0
Небо измеряется милями
исторический, биография, военный
2019, Россия
6.0
Надо мною солнце не садится
драма, комедия
2018, Россия
7.0
Чук и Гек
драма, семейный, комедия
1953, СССР
7.0
Иваны, помнящие родство
драма
2019, Россия
5.0
Главбух. История одной фирмы
комедия, драма
2019, Россия
4.0
Дополнительный урок
драма
2022, Россия
5.0
Солнце будет завтра
драма
2021, Россия
0.0
Долгая счастливая жизнь
драма
2013, Россия
6.0
Мой сводный брат Франкенштейн
драма
2004, Россия
6.0
Воспитание жестокости у женщин и собак
драма
1993, Россия
7.0
Снегирь
драма
2023, Россия
7.0
Просточеловек
драма
2022, Россия
0.0
Подсолнух
драма
2021, Казахстан
0.0
Кислота
драма
2018, Россия
6.0
Зеленые коты
драма
2017, Эстония
6.0
Побег из Москвабада
драма
2015, Россия
4.0
Родина
драма
2015, Россия
5.0
Класс коррекции
драма
2014, Россия
4.0
Еще один год
драма
2014, Россия
5.0
Любовь нежданная нагрянет
драма
2013, Россия
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить