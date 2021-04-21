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Постер фильма Жизнь Иванны Яптунэ
6.9
Киноафиша Фильмы Жизнь Иванны Яптунэ
6.9

Жизнь Иванны Яптунэ

, 2021
Zhizn Ivanny
Россия, Норвегия, Финляндия, Эстония / документальный / 18+
Постер фильма Жизнь Иванны Яптунэ
6.9

О фильме

Иванна — молодая ненка, мать пятерых детей, живущая в северной части Сибири. Она решает взять жизнь в свои руки и сбегает от токсичных отношений. Оставляя традиционную жизнь кочевников в тундре, девушка перебирается в город.

В ролях

Ivanna Yaptune
Self
Yaroslav Yaptune
Self
Yulianna Yaptune
Self
Andrian Yaptune
Self
Aleksandr Yaptune
Self
Efim Lyrmin
Self
Aleksandra Momde
Self
Gennadi Yaptune
Self
Режиссер Ренато Боррайо Серрано
Сценарист Дарья Сидорова, Ренато Боррайо Серрано
Композитор Timo Steiner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Норвегия / Финляндия / Эстония
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 апреля 2021
Дата выхода
1 октября 2021 Эстония
Производство Ethnofund, Baltic Film Production, Illume
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 27 июля 2022

Отзывы о фильме

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