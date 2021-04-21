Иванна — молодая ненка, мать пятерых детей, живущая в северной части Сибири. Она решает взять жизнь в свои руки и сбегает от токсичных отношений. Оставляя традиционную жизнь кочевников в тундре, девушка перебирается в город.
ПроизводствоEthnofund, Baltic Film Production, Illume
Другие названия
Zhizn Ivanny, Life of Ivanna, Das Leben der Ivanna, Ivanna elu, Ivanna's Life, Ivannas liv - 5 barn på 7 kvadrat, La vie d'Ivanna, Zhizn Ivanny Yaptune, Życie Ivanny, Животът на Ивана, Жизнь Иванны, Жизнь Иванны Яптунэ, Ivannas dzīve