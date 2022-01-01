Портреты будущего, 2021

До пандемии Вирна Молина снимала фильм о забастовках в метро, но работа остановилась из-за локдауна, и некоторые из героев умерли от COVID. Приостановленный проект трансформировался в экзистенциальное философское размышление о том, как новая «норма» влияет на общество. Визуально режиссер выстраивает повествование посредством тех ресурсов, которые ей доступны в изоляции. Цифровой язык сетей и экранов расширяет кругозор повседневной реальности, а главным источником вдохновения, обитающем в самых сокровенных личных архивах, остается любовь.