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Retratos del Futuro

Портреты будущего, 2021

2021 / Аргентина
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О фильме

До пандемии Вирна Молина снимала фильм о забастовках в метро, но работа остановилась из-за локдауна, и некоторые из героев умерли от COVID. Приостановленный проект трансформировался в экзистенциальное философское размышление о том, как новая «норма» влияет на общество. Визуально режиссер выстраивает повествование посредством тех ресурсов, которые ей доступны в изоляции. Цифровой язык сетей и экранов расширяет кругозор повседневной реальности, а главным источником вдохновения, обитающем в самых сокровенных личных архивах, остается любовь.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Вирна Молина
Все актеры и съемочная группа
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