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Барбоскины Team
Отзывы о мультфильме «Барбоскины Team»
Барбоскины Team
2022 / Россия
Трейлер
8.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Надежда Климова
5 сентября 2022, 21:32
Оценка
Дочки нравятся Барбоскины. Мультик класс.
5 сентября 2022, 21:32
0
0
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mtat070686
16 сентября 2022, 14:58
Оценка
Мультфильм классный,деткам очень понравился.
16 сентября 2022, 14:58
0
0
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pavel.kirikov
18 сентября 2022, 13:04
Оценка
Мультик на тройку не тянет ,чушь несусветная ,ребенку 5лет ,ушли через 25мин.не советую .
18 сентября 2022, 13:04
0
0
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User
6 октября 2022, 09:18
Оценка
Не советую маленьким, черезмерно музыкальный, возбуждающий,яркий, в самом мультике много сцен про гаджеты, интернет, лайки и.т.д
Для очень современных детей
( не в самом лучшем смысле этого слова ) ничего простого доброго душевного
6 октября 2022, 09:18
0
0
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Викуся Руссо
6 января 2023, 21:55
Оценка
Интересно для детей точно
6 января 2023, 21:55
0
0
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Для очень современных детей
( не в самом лучшем смысле этого слова ) ничего простого доброго душевного
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