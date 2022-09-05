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Барбоскины Team Барбоскины Team
Киноафиша Фильмы Барбоскины Team Отзывы о мультфильме «Барбоскины Team»
Барбоскины Team 2022 / Россия
8.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о мультфильме «Барбоскины Team»

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Надежда Климова 5 сентября 2022, 21:32
Оценка
Дочки нравятся Барбоскины. Мультик класс.
5 сентября 2022, 21:32 Ответить
mtat070686 16 сентября 2022, 14:58
Оценка
Мультфильм классный,деткам очень понравился.
16 сентября 2022, 14:58 Ответить
pavel.kirikov 18 сентября 2022, 13:04
Оценка
Мультик на тройку не тянет ,чушь несусветная ,ребенку 5лет ,ушли через 25мин.не советую .
18 сентября 2022, 13:04 Ответить
User 6 октября 2022, 09:18
Оценка
Не советую маленьким, черезмерно музыкальный, возбуждающий,яркий, в самом мультике много сцен про гаджеты, интернет, лайки и.т.д
Для очень современных детей
( не в самом лучшем смысле этого слова ) ничего простого доброго душевного
6 октября 2022, 09:18 Ответить
Викуся Руссо 6 января 2023, 21:55
Оценка
Интересно для детей точно
6 января 2023, 21:55 Ответить
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