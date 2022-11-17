В спешке покинув работу, Сергей садится в машину и отправляется в длинную поездку в столичную больницу. Ему наконец-то удалось найти деньги на операцию по пересадке сердца для больного сына. Счет начинает буквально идти на часы. Вот только в дороге Сергея начинают отвлекать постоянными звонками. Сначала коллеги рассказывают о таинственной пропаже начальника, затем полицейские проявляют большой интерес к его путешествию, а потом к ним присоединяются бандиты, пытающиеся понять, где герой раздобыл…
Всегда есть \"но\") Для нашего кино это определённо прорыв. Да, был опыт с Хабенским, но то уже опытный актер. Считаю, что Прилучный открылся в новом свете и смог вывезти кино, следует отметить также ОЧЕНЬ НЕПЛОХОЙ сюжет и прекрасное музыкальное сопровождение.
Огромный минус- молодой блатняк в кино. Сына главного героя озвучивает видимо снова чей-то сын и это ужас. От соло приличного кайфуешь, от его диалогов с женой, полицией и знакомыми- еще больше. Но когда слышишь заученные ребенком слова, произносимые без погружение в персонажа, обстановку и прочие обстоятельства, кровь течет из ушей.
Очередной фильм, доказывающий, что в нашем кино еще не все сводится к комедиям с юмором ТНТ и спортивным драмам.
Прилучный как никогда сьиграл безупречно
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