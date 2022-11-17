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Слон 2022 / Россия
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Слон»

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Наша рецензия

В спешке покинув работу, Сергей садится в машину и отправляется в длинную поездку в столичную больницу. Ему наконец-то удалось найти деньги на операцию по пересадке сердца для больного сына. Счет начинает буквально идти на часы. Вот только в дороге Сергея начинают отвлекать постоянными звонками. Сначала коллеги рассказывают о таинственной пропаже начальника, затем полицейские проявляют большой интерес к его путешествию, а потом к ним присоединяются бандиты, пытающиеся понять, где герой раздобыл…

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sdhss272787 17 ноября 2022, 10:17
«Слон» - это именно тот фильм, который лично я советую посмотреть в кинотеатре. Все потому, что это реально стоящий триллер, от которого местами у меня по коже пробегал холодок. Да и Прилучный как всегда красавчик, умело подбирает себе проекты.
17 ноября 2022, 10:17 Ответить
gorstrodolphe272 17 ноября 2022, 11:29
Кто бы мог подумать, что фильм окажется настолько интересным. Снять реально стоящее зрелище в салоне одного единственного автомобиля очень непросто, тут надо четко понимать, чем ты хочешь удивить своих зрителей и к счастью авторы «Слона» все четко понимали и на самом деле порадовали.
17 ноября 2022, 11:29 Ответить
Босова Маргарита 18 ноября 2022, 00:09
Круто, что удалось посмотреть этот фильм в кино. Вообще до просмотра о нем ничего не слышали, почитали синопсис и купили билеты. Теперь же могу смело сказать, что «Слон» - это первый фильм за пару месяцев, который держал меня в постоянном напряжении. Однозначно я его еще раз пересмотрю. Это факт.
18 ноября 2022, 00:09 Ответить
artikuz2000 18 ноября 2022, 23:27
Отличный фильм, хорошая игра актеров. Похож немного на фильм кто смотрел коллектор. Так советую смотрится легко интересно снято не банально, развязка позитивная.
18 ноября 2022, 23:27 Ответить
Comon 19 ноября 2022, 00:40
Оценка
Ну фильмом это конечно сложно назвать. В лучшем случае - театр одного актёра. С ролью Прилучный конечно справился, молодец, старался. Но я - против таких "фильмов", можно скачать аудио версию и прослушать её так же в машине по дороге с Воронежу до Москвы, разница будет небольшая. Конечно бывают и визуальные фильмы менее интересные чем этот аудио-фильм. Но все таки кино это не радио, и даже не театр, так что, надеюсь что это не превратится в тенденцию, потому как соблазн будет велик, затраты то на фильму дюже небольшие. А выхлоп может быть - как от обычной фильмы на которую много всего потрачено. Придётся тогда давать бойкот таким фильмам, чтобы дельцы не воодушевлялись
19 ноября 2022, 00:40 Ответить
Людмила Ковалёва 20 ноября 2022, 00:48
Оценка
Неплохой фильм,в котором задействован практически один артист.Подтверждает потрясающий талант Павла Прилучного.Больше аудиофильм.
20 ноября 2022, 00:48 Ответить
Никита Графинин 20 ноября 2022, 19:38
Оценка
До \"Лока\" с Харди не дотягивает, НО!
Всегда есть \"но\") Для нашего кино это определённо прорыв. Да, был опыт с Хабенским, но то уже опытный актер. Считаю, что Прилучный открылся в новом свете и смог вывезти кино, следует отметить также ОЧЕНЬ НЕПЛОХОЙ сюжет и прекрасное музыкальное сопровождение.
Огромный минус- молодой блатняк в кино. Сына главного героя озвучивает видимо снова чей-то сын и это ужас. От соло приличного кайфуешь, от его диалогов с женой, полицией и знакомыми- еще больше. Но когда слышишь заученные ребенком слова, произносимые без погружение в персонажа, обстановку и прочие обстоятельства, кровь течет из ушей.
Очередной фильм, доказывающий, что в нашем кино еще не все сводится к комедиям с юмором ТНТ и спортивным драмам.
20 ноября 2022, 19:38 Ответить
Nastasia Vitalievna 22 ноября 2022, 06:41
Оценка
фильм прекрасный! с актёром не ошиблись! соглашусь что больше аудио фильм, но нужно ещё видеть эмоции актёра для полной картинки!!!)
22 ноября 2022, 06:41 Ответить
vlad7rus 22 ноября 2022, 09:02
Оценка
Херня полная как и весь российский кинематограф
22 ноября 2022, 09:02 Ответить
Айдар Гареев 23 ноября 2022, 07:22
Зря, зря, что я смотрел...дешёвый, просто бомжарский сценарий...
23 ноября 2022, 07:22 Ответить
User 26 ноября 2022, 09:38
Оценка
Классный фильм , про любовь и настоящую дружбу .
Прилучный как никогда сьиграл безупречно
26 ноября 2022, 09:38 Ответить
Анастасия Миронова 8 декабря 2022, 23:26
Оценка
Если вы хотите увидеть человека который весь фильм в машине. То можно глянуть
8 декабря 2022, 23:26 Ответить
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