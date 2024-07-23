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8.1
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Фильмы
ROH: Манон Леско
8.1
ROH: Манон Леско
, 1983
Royal Opera House: Manon Lescaut
Великобритания / спектакль / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.1
О фильме
Постановка Royal Opera House.
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В ролях
Кири Те Канава
Manon Lescaut
Пласидо Доминго
Des Grieux
Томас Аллен
Lescaut
Форбс Робинсон
Géronte de Ravoir
Робин Леггате
Edmond
Anna Cooper
Madrigal Singer
John Fryatt
Dance Master
George MacPherson
Inkeeper
Джузеппе Синополи
Conductor
Режиссер
Брайан Лардж
,
Джузеппе Синополи
Сценарист
Антуан Франсуа Прево
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
17 мая 1983
Производство
The Royal Opera House
Другие названия
Manon Lescaut
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
15
голосов
8.1
IMDb
Обновлено 23 июля 2024
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