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ROH: Манон Леско
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Royal Opera House: Manon Lescaut

ROH: Манон Леско, 1983

1983 / Великобритания
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О фильме

Постановка Royal Opera House.

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Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1983
Возраст 12+
Режиссер
Брайан Лардж
В ролях
Кири Те Канава
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Томас Аллен
Форбс Робинсон
Робин Леггате
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH: Манон Леско 1 постер
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