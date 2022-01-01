ROH: Манон Леско, 1983

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о выходе в прокат О фильме Постановка Royal Opera House. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 9 минут Год выпуска 1983 Возраст 12+ Режиссер Брайан Лардж В ролях Кири Те Канава Пласидо Доминго Томас Аллен Форбс Робинсон Робин Леггате Все актеры и съемочная группа 1 постер

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