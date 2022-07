Twenty One Pilots: Кинопутешествие, 2021

Кинопутешествие в глубь сознания ребят из дуэта Twenty One Pilots – обладателей премии «Грэмми» и авторов эпического альбома Scaled And Icy 2021 года, релиз которого и отпразднуем вместе в кино по всему миру. Уникальный психоделический подход к живым выступлениям и музыкальному перфомансу, но на этот раз на новом, более массовом уровне. Благодаря специальному ремастерингу аудио и видео для большого экрана и добавлению эксклюзивного контента Twenty One Pilots Cinema Experience с головой погрузит вас в эклектичные треки и фантазии одних из самых креативных музыкантов современности.