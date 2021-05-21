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Twenty One Pilots: Кинопутешествие Twenty One Pilots: Кинопутешествие
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Twenty One Pilots: Livestream Experience

Twenty One Pilots: Кинопутешествие, 2021

2021 / США
9.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.1
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О фильме

Кинопутешествие в глубь сознания ребят из дуэта Twenty One Pilots – обладателей премии «Грэмми» и авторов эпического альбома Scaled And Icy 2021 года, релиз которого и отпразднуем вместе в кино по всему миру. Уникальный психоделический подход к живым выступлениям и музыкальному перфомансу, но на этот раз на новом, более массовом уровне. Благодаря специальному ремастерингу аудио и видео для большого экрана и добавлению эксклюзивного контента Twenty One Pilots Cinema Experience с головой погрузит вас в эклектичные треки и фантазии одних из самых креативных музыкантов современности.

9.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 21 мая 2021
Режиссер
Джейсон Зада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Twenty One Pilots: Кинопутешествие 1 постер
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