Озлобленная бабушка,

«Маленький полководец» Варданик, сын богача Айказа Варданича, вырос и занимается музыкой. Его шалости продолжает его младший брат Корюнчик. На концерте Варданика, Айказ Варданич влюбляется в скрипачку Анну и для привлечения ее внимания совершает различные безумные поступки. В процессе событий в фильме также возникает конфликт с «озлобленной» бабушкой, руководителем общественной организации «Сила возраста ». Весь ход фильма сопровождается юмористическими диалогами, забавными сценами и чудесными зимними пейзажами.