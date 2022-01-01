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Озлобленная бабушка
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Озлобленная бабушка

Озлобленная бабушка,

Армения
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О фильме

«Маленький полководец» Варданик, сын богача Айказа Варданича, вырос и занимается музыкой. Его шалости продолжает его младший брат Корюнчик. На концерте Варданика, Айказ Варданич влюбляется в скрипачку Анну и для привлечения ее внимания совершает различные безумные поступки.  В процессе событий в фильме также возникает конфликт  с «озлобленной» бабушкой, руководителем общественной организации «Сила возраста ». Весь ход фильма сопровождается юмористическими диалогами, забавными сценами и чудесными зимними пейзажами.

Продолжительность 1 час 13 минут
Режиссер
Генри Кочарян
В ролях
Джулиета Степанян
Адриана Галстян
Давит Закарян
Нарек Махсудян
Марат Хачатрян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Озлобленная бабушка 1 постер
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