Озлобленная бабушка,

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о выходе в прокат О фильме «Маленький полководец» Варданик, сын богача Айказа Варданича, вырос и занимается музыкой. Его шалости продолжает его младший брат Корюнчик. На концерте Варданика, Айказ Варданич влюбляется в скрипачку Анну и для привлечения ее внимания совершает различные безумные поступки. В процессе событий в фильме также возникает конфликт с «озлобленной» бабушкой, руководителем общественной организации «Сила возраста ». Весь ход фильма сопровождается юмористическими диалогами, забавными сценами и чудесными зимними пейзажами. Развернуть Продолжительность 1 час 13 минут Режиссер Генри Кочарян В ролях Джулиета Степанян Адриана Галстян Давит Закарян Нарек Махсудян Марат Хачатрян Все актеры и съемочная группа 1 постер

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