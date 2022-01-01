Однажды в школе,

Это история о Тигране, который под влиянием плохой среды проявляет свои худшие стороны, часто попадает в неприятности и не любит учиться. Однако все меняется, когда он понимает, что их школа находится под угрозой исчезновения и скоро будет закрыта. Он понимает, что единственное, что может спасти школу, - это участие в телевизионной викторине, потому что после победы их школа будет признана лучшей, и никто не сможет закрыть лучшую школу. В этот момент на помощь Тиграну и его команде приходят странные книги Вачика.