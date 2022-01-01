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Однажды в школе
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Однажды в школе

Однажды в школе,

Армения
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О фильме

Это история о Тигране, который под влиянием плохой среды проявляет свои худшие стороны, часто попадает в неприятности и не любит учиться. Однако все меняется, когда он понимает, что их школа находится под угрозой исчезновения и скоро будет закрыта. Он понимает, что единственное, что может спасти школу, - это участие в телевизионной викторине, потому что после победы их школа будет признана лучшей, и никто не сможет закрыть лучшую школу. В этот момент на помощь Тиграну и его команде приходят странные книги Вачика.

Продолжительность 1 час 35 минут
Режиссер
Арутюн Халафян
В ролях
Мкртич Арзуманян
Ваагн Галстян
Арпи Габриелян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды в школе 1 постер
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