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Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты
Киноафиша Фильмы Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты, 2022: актеры и роли
Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты 2022 / Япония
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Син Ямагути Shin Yamaguchi
В ролях
Васаби Мидзута Wasabi Mizuta Юми Какадзу Yumi Kakazu Субару Кимура Subaru Kimura Tomokazu Seki Юки Кадзи Юки Кадзи Yûki Kaji
Императрицы
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