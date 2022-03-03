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Чайки-Зайки 2

Чайки-Зайки 2, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

Существует ли женская дружба? В нашей истории Айка и Гуля получив небольшой удар электрическим током, абсолютно не помнят, КТО а главное КОМУ из них накануне сделали предложение руки и сердца. Все что у них есть это шикарный букет цветов, одно кольцо с дорогим камнем и потерянная память. Конечно каждая из них была бы не прочь в скором времени выйти замуж и обрести свой семейный очаг. Казалось бы им просто нужно восстановить ход событий потерянный в памяти, однако горизонт событий переполнен приключениями, через которые они пройдут вместе. И совсем не надо забывать что у них одно кольцо на двоих, ведь в конце только одна из них получит путевку в следующий этап жизни. Так существует ли женская дружба...

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Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Режиссер
Жаныш Майр
В ролях
Жаныш Майр
Белек Тургунов
Залкар Касымов
ЭмильТоктошев
Азиз Мурадилаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чайки-Зайки 2 1 постер
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