Чайки-Зайки 2, 2022

Существует ли женская дружба? В нашей истории Айка и Гуля получив небольшой удар электрическим током, абсолютно не помнят, КТО а главное КОМУ из них накануне сделали предложение руки и сердца. Все что у них есть это шикарный букет цветов, одно кольцо с дорогим камнем и потерянная память. Конечно каждая из них была бы не прочь в скором времени выйти замуж и обрести свой семейный очаг. Казалось бы им просто нужно восстановить ход событий потерянный в памяти, однако горизонт событий переполнен приключениями, через которые они пройдут вместе. И совсем не надо забывать что у них одно кольцо на двоих, ведь в конце только одна из них получит путевку в следующий этап жизни. Так существует ли женская дружба...