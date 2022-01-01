Семен возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка - Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой - и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей “пластиковой” жизни в столице - и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей, дочерью Лены.

Майя, как две капли воды, похожа на свою мать, которая, как выясняется, давно погибла. Семен пытается спасти Майю от ее убогого, как ему кажется, существования, искупить вину перед оставленной им Леной. Но большой вопрос - делает ли он это ради Майи или ради себя самого и тех чувств, что дарит ему Майя?