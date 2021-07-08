Танец Али и Зин, 2021

2021 г.в. Действие происходит в крошечной курдской деревне. Младший брат Исы убит и возвращен в свой родной город. Через две недели после похорон его мать Зин мечтает устроить свадебное торжество для своего умершего сына. Эта странная идея вызывает множество противоречивых чувств внутри нее, а также между ней, Исой и членами семьи, которые все еще не оправились от травмы и горя потери брата. Семья постепенно переходит в серую зону в своих отношениях. Эти обычные люди живут на психологическом минном поле, борясь на плоскостях между логикой, нормами, эмоциями и иррациональностью.