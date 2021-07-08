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Постер фильма Танец Али и Зин
5.6
Киноафиша Фильмы Танец Али и Зин
5.6

Танец Али и Зин

, 2021
Govenda Ali û Dayka Zin
Турция / драма / 18+
Постер фильма Танец Али и Зин
5.6

О фильме

2021 г.в. Действие происходит в крошечной курдской деревне. Младший брат Исы убит и возвращен в свой родной город. Через две недели после похорон его мать Зин мечтает устроить свадебное торжество для своего умершего сына. Эта странная идея вызывает множество противоречивых чувств внутри нее, а также между ней, Исой и членами семьи, которые все еще не оправились от травмы и горя потери брата. Семья постепенно переходит в серую зону в своих отношениях. Эти обычные люди живут на психологическом минном поле, борясь на плоскостях между логикой, нормами, эмоциями и иррациональностью.

В ролях

Suat Usta
Коркмаз Арслан
Марьям Бубани
Diman Zandi
Режиссер Mehmet Ali Konar
Сценарист Mehmet Ali Konar
Композитор Xebat Asmi, Toke Brorson Odin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 8 июля 2021
Дата выхода
8 июля 2021 Турция
Производство Zerr Film
Другие названия
Govenda Ali û Dayka Zin, The Dance of Ali and Zin, Zin ve Ali'nin hikâyesi, سەمای عەلی و زین

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 1 июля 2022

Отзывы о фильме

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