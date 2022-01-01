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Танец Али и Зин
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Govenda Ali û Dayka Zin

Танец Али и Зин, 2021

2021 / Турция
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

2021 г.в. Действие происходит в крошечной курдской деревне. Младший брат Исы убит и возвращен в свой родной город. Через две недели после похорон его мать Зин мечтает устроить свадебное торжество для своего умершего сына. Эта странная идея вызывает множество противоречивых чувств внутри нее, а также между ней, Исой и членами семьи, которые все еще не оправились от травмы и горя потери брата. Семья постепенно переходит в серую зону в своих отношениях. Эти обычные люди живут на психологическом минном поле, борясь на плоскостях между логикой, нормами, эмоциями и иррациональностью.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Mehmet Ali Konar
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танец Али и Зин 1 постер
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