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Улыбка
Отзывы о фильме «Улыбка»
Smile
Улыбка
2022 / США
7.1
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Aleksandr Ianevski
24 октября 2022, 23:00
Оценка
Очень рекомендую для любителей фильмов ужасов с неожиданной концовкой и множеством страшных (резких) моментов. В целом - один из лучших ужастиков за последнее время.
24 октября 2022, 23:00
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Алина Мартыненко
1 января 2023, 15:56
Оценка
Сегодня решили сходить на фильм ужасов ,,Улыбка,, в мори синема. На сайте киноафиша дано полное описание этого сеанса: сюжет, длительность. Решили приобрести билет и сходить. Приходим в кино, садимся в нужный зал, который указан на билете и в который нам сказала идти женщина которая проверяет билеты. На экране показывали фильм АВАТАР, сначала мы думали, что это просто реклама, но когда через 20 минут на экране продолжился показ Аватара, мы вышли, подумав, что зашли не в тот зал. Начали разбираться, нас все так же направляли в тот же зал, говоря, что этот фильм идёт именно там. В итоге мы пошли разбираться уже с кассиром. И тут он говорит, что ЭТО ТАК СКАЗАТЬ ДВОЙНОЙ СЕАНС, СНАЧАЛА ИДЕТ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ ,,УЛЫБКА,, А ПОТОМ ПОЛНОЦЕННЫЙ ФИЛЬМ ,,АВАТАР,, хотя мы пришли в назначенное время, даже раньше и никакого даже короткометражного фильма ужасов не было, показывали сразу аватар. А во вторых на сайте вообще не было информации о том, что Улыбка - это короткометражный фильм, после чего будет идти фильм аватар. Мы потребовали возврат денег, который должен прийти а течении месяца. В итоге не поняли вообще ничего
1 января 2023, 15:56
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User
8 января 2023, 16:15
В кинотеатре mori cinema под этим фильмом на самом деле идет «аватар 2», будьте внимательны при покупке билетов.
8 января 2023, 16:15
0
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サム マザーファッカー
14 января 2023, 20:49
Оценка
САМЫЙ УЖАСНЫЙ ПОХОД В КИНОТЕАТР ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Купив билеты в кино, мы отправились в кинотеатр Mori cinema. Каково же было наше удивление, когда под фильмом «Улыбка» скрывался «Аватар», который мы уже смотрели.При чем на сайте об этом нигде не было сказано. Это обнаружилось уже на месте, за 10 минут до начала фильма.Невежливые контролеры билетов ещё сильнее испортили настроение. Как итог: испорченный вечер и потраченные впустую полторы тысячи рублей. Будем возвращать деньги и в этот кинотеатр больше не придём!!!
14 января 2023, 20:49
0
0
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User
17 января 2023, 15:45
Оценка
Офигеть
17 января 2023, 15:45
0
0
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Купив билеты в кино, мы отправились в кинотеатр Mori cinema. Каково же было наше удивление, когда под фильмом «Улыбка» скрывался «Аватар», который мы уже смотрели.При чем на сайте об этом нигде не было сказано. Это обнаружилось уже на месте, за 10 минут до начала фильма.Невежливые контролеры билетов ещё сильнее испортили настроение. Как итог: испорченный вечер и потраченные впустую полторы тысячи рублей. Будем возвращать деньги и в этот кинотеатр больше не придём!!!
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