Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.3
Киноафиша
Фильмы
Одержимые
5.3
Одержимые
, 2018
Possessed
Нидерланды / документальный, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
5.3
В ролях
Оливия Лонсдэйл
Millenial protagonist
Shelby13
Режиссер
Metahaven
,
Роб Шрёдер
Сценарист
Metahaven
Композитор
Лорел Хейло
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Нидерланды
Продолжительность
1 час 7 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
30 января 2018
Производство
Dutch Mountain Film
Другие названия
Possessed, Opętani
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Обновлено 29 июня 2022
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Отзывы
2026, США, биография, драма
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить