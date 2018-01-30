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Постер фильма Одержимые
5.3
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5.3

Одержимые

, 2018
Possessed
Нидерланды / документальный, ужасы / 18+
Постер фильма Одержимые
5.3

В ролях

Оливия Лонсдэйл
Millenial protagonist
Shelby13
Режиссер Metahaven, Роб Шрёдер
Сценарист Metahaven
Композитор Лорел Хейло
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 30 января 2018
Производство Dutch Mountain Film
Другие названия
Possessed, Opętani

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 29 июня 2022

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