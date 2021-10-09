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7.2
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Мэри Куант: Мини-революция
7.2
Мэри Куант: Мини-революция
, 2021
Quant
Великобритания / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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7.2
В ролях
Камилла Разерфорд
Mary Quant
Kate Moss
Self
Вивьенн Вествуд
Self
Дейв Дэвис
Self
Зандра Роудс
Self
Мэри Куант
Self
Orlando Plunket-Greene
Self
Джилл Кеннингтон
Self
Tony McGee
Self
Joan Corlass
Alexander Plunket-Greene
Self
Clare Hunt
Режиссер
Сэди Фрост
Композитор
Will Berger
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
9 октября 2021
Дата выхода
18 мая 2023
Австралия
M
29 октября 2021
Великобритания
12A
Сборы в мире
$117 650
Производство
Goldfinch
Другие названия
Quant, Mary Quant - Die Minirock-Revolution, Mary Quant - minikjolens moder, Mary Quant : mini jupe, maxi révolution, Modeikonet Mary Quant, マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
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