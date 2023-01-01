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ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы
Киноафиша Фильмы ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы, 2022: актеры и роли
LEGO Star Wars Summer Vacation ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы 2022 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кен Каннингэм Ken Cunningham
В ролях
Иветт Николь Браун Иветт Николь Браун Yvette Nicole Brown Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Келли Мари Трэн Келли Мари Трэн Kelly Marie Tran Билли Ди Уильямс Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams «Странный Эл» Янкович 'Weird Al' Yankovic
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