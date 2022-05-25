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Постер мультфильма Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег
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Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег

, 2020
Россия / анимация, документальный / 18+
Постер мультфильма Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег

О фильме

Картина сделана в синтетическом жанре анимадока — на стыке документального кино и художественной анимации. Последняя съемка двух выдающихся деятелей культуры – русского писателя Андрея Битова и грузинского художника Резо Габриадзе. Неожиданный взгляд на последнюю дуэль А.С. Пушкина и природу творчества в принципе.

В фильме использована оригинальная графика Резо Габриадзе и Александра Пушкина, на их основе Марусей Ермаковой создана оригинальная анимация. В 2022 году отмечается 185 лет со дня смерти поэта, и 85 лет со дня рождения Андрея Битова.

Режиссер Ася Гусева
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2020

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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Обновлено 25 мая 2022

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