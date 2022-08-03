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Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег
Киноафиша Фильмы Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег

Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Картина сделана в синтетическом жанре анимадока — на стыке документального кино и художественной анимации. Последняя съемка двух выдающихся деятелей культуры – русского писателя Андрея Битова и грузинского художника Резо Габриадзе. Неожиданный взгляд на последнюю дуэль А.С. Пушкина и природу творчества в принципе.

В фильме использована оригинальная графика Резо Габриадзе и Александра Пушкина, на их основе Марусей Ермаковой создана оригинальная анимация. В 2022 году отмечается 185 лет со дня смерти поэта, и 85 лет со дня рождения Андрея Битова.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Ася Гусева
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
18:30 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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«Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» в кинотеатрах

ср 3
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Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
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