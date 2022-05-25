Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег, 2020

Картина сделана в синтетическом жанре анимадока — на стыке документального кино и художественной анимации. Последняя съемка двух выдающихся деятелей культуры – русского писателя Андрея Битова и грузинского художника Резо Габриадзе. Неожиданный взгляд на последнюю дуэль А.С. Пушкина и природу творчества в принципе.

В фильме использована оригинальная графика Резо Габриадзе и Александра Пушкина, на их основе Марусей Ермаковой создана оригинальная анимация. В 2022 году отмечается 185 лет со дня смерти поэта, и 85 лет со дня рождения Андрея Битова.