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Дом игрушек Пи-ви Дом игрушек Пи-ви
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Pee-wee's Big Holiday

Дом игрушек Пи-ви, 2016

2016 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Главный герой Пи-Ви, не совсем обычный, жизнерадостный человек, который проживает в небольшом городке. В целом он доволен жизнью и наслаждается каждой прожитой минутой, его знают все жители, включая детей. Несмотря на то, что он не любит перемены, однажды Пи-Ви решает взять отпуск и отправиться в путешествие по стране. На своем пути он повстречает множество интересных персонажей, к примеру, грабительниц банка, познакомится с фермером и его сексуально озабоченными дочерьми. Он будет передвигаться всеми доступными способами, как по суше так и по воде и воздуху..

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Режиссер
John Lee
В ролях
Пол Рубенс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом игрушек Пи-ви 1 постер
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10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
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20 мая 2022 13:14
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