Дом игрушек Пи-ви, 2016

Главный герой Пи-Ви, не совсем обычный, жизнерадостный человек, который проживает в небольшом городке. В целом он доволен жизнью и наслаждается каждой прожитой минутой, его знают все жители, включая детей. Несмотря на то, что он не любит перемены, однажды Пи-Ви решает взять отпуск и отправиться в путешествие по стране. На своем пути он повстречает множество интересных персонажей, к примеру, грабительниц банка, познакомится с фермером и его сексуально озабоченными дочерьми. Он будет передвигаться всеми доступными способами, как по суше так и по воде и воздуху..