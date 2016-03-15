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Постер фильма Дом игрушек Пи-ви
6.1
Киноафиша Фильмы Дом игрушек Пи-ви
6.1

Дом игрушек Пи-ви

, 2016
Pee-wee's Big Holiday
США / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Дом игрушек Пи-ви
6.1

О фильме

Главный герой Пи-Ви, не совсем обычный, жизнерадостный человек, который проживает в небольшом городке. В целом он доволен жизнью и наслаждается каждой прожитой минутой, его знают все жители, включая детей. Несмотря на то, что он не любит перемены, однажды Пи-Ви решает взять отпуск и отправиться в путешествие по стране. На своем пути он повстречает множество интересных персонажей, к примеру, грабительниц банка, познакомится с фермером и его сексуально озабоченными дочерьми. Он будет передвигаться всеми доступными способами, как по суше так и по воде и воздуху..

В ролях

Пол Рубенс
Пи-Ви Херман
Джордан Блэк
Party Coordinator
Джордан Блэк
Party Coordinator
Doug Cox
Mr. Murgatroyd
Линда Портер
Миссис Роуз
Моника Хоран
Ruby the Crossing Guard
Брайан Палермо
Marvin
Katherine VanderLinden
Emily
Тара Бак
Beverly
John H. Mayer
Pharmacist
Ричард Рили
Dan
Режиссер John Lee
Сценарист Пол Рубенс, Пол Руст
Композитор Марк Мазерсбо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 15 марта 2016
Премьера в мире 15 марта 2016
MPAA PG
Бюджет $30
Производство Apatow Productions, Pee Wee Pictures
Другие названия
Pee-wee's Big Holiday, Kì Nghỉ Quan Trọng Của Pee-wee, Marea vacanță a lui Pee-wee, Wielkie wakacje Pee-Wee Hermana, Οι διακοπές του Πι Γουί, Дом игрушек Пи-ви, ピーウィーのビッグ・ホリデー, 皮威放假記, ピーウィーのビッグ・ホリデー：2016, Pee-wee Herman's Big Holiday, Pee-wee Herman 3 - Pee-wee's Big Holiday, Pee-wees Big Holiday

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 мая 2022

Цитаты

Пи-Ви Херман Ты слышала про эти новые вельветовые подушки?
Миссис Роуз Вельветовые подушки? Нет.
Пи-Ви Херман Ага! Удивительно, да? Потому что они — главная новость! Поняла? Главная новость!
Миссис Роуз О!
[смеётся]

Отзывы о фильме

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